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Окупанти кажуть, що дозволять провести гумкоридор з Маріуполя

Ольга Денисяка

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31 березня з Маріуполя запланували провести гуманітарний коридор тарнзитом через Бердянськ. З міста мають виїхати 45 автобусів. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр –Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає урядовий портал.

Вона уточнила, що сьогодні вночі було отримано повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста: російська федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через Бердянськ.

Таким чином, по маршруту до Маріуполя відправляється 45 автобусів. Ще 28 – мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя.

«Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

За її словами, на сьогодні також погоджено ще 2 гуманітарні коридори:

  • доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;
  • для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя.

«На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті. Наші військові повністю підтвердили і гарантують режим повного припинення вогню», – зауважила Ірина Верещук.

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