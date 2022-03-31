Наступні переговори з Росією відбудуться 1 квітня

Переговори з російською делегацією відновляться 1 квітня в онлайн форматі. Про це повідомив голова української делегації Давид Арахамія.

За тиждень українська сторона планує допрацювати проєкт договору для зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. За словами Арахамії, наразі зустріч є необхідною.

«За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі», – йдеться в повідомленні.

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