На Запоріжжі від окупантів звільнили п’ять населених пунктів

Десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами Сил оборони звільнили від російської окупації п’ять населених пунктів Зпорізької області. Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Від російської окупації у Запорізькій області звільнили такі населені пункти: Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/ Командування ДШВ ЗСУ