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На Запоріжжі від окупантів звільнили п’ять населених пунктів

Ольга Денисяка

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Десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами Сил оборони звільнили від російської окупації п’ять населених пунктів Зпорізької області. Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Від російської окупації у Запорізькій області звільнили такі населені пункти: Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

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Фото: Facebook/ Командування ДШВ ЗСУ

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