Музей ретромашин передав два експонати на потреби українських військових

У Дніпрі музей «Машини часу» передав бійцям Збройних сил України та територіальної оборони два експонати – броньоване авто та діжку-причеп для квасу. Про це пише Радіо Свобода.

За словами директора музею Михайла Прудникова, музей передав броньовану інкасаторську машину «ГАЗ 2705-415» військовим медикам. Авто може вмістити шістьох людей. Машина перевозитиме поранених у зоні бойових дій.

Крім того, готують до відправлення 900-літрову діжку-причеп, яка свого часу слугувала для розливання квасу. У ній планують зберігати воду, але наразі її потрібно полагодити.

«Цю діжку ми використовували під час Ночі музеїв: садили жінку в білому халаті й вона нібито розливала квас. Аби це зробити, діжку розрізали, всередину вмонтували сучасне обладнання. Тепер треба вирішити інше завдання – заварити вирізану частину. Радісно, що і для підготовки діжки, і для підготовки «Газелі» знайшлися добрі люди, які допомагають безкоштовно», – розповів директор музею.

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