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Інформація про тривогу на Львівщині та несправність системи оповіщення – фейк

Анастасія Диняк

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В окремих Telegram-каналах та чатах опублікували неправдиву інформацію про те, що у Львові є ракетна небезпека, а хакери зламали систему цивільного оповіщення. Про це повідомив голови Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У четвер, 31 березня, близько 16:00 у мережі почали розповсюджувати фейки. Один із Telegram-каналів, який повідомив неправдиву інформацію – офіційний канал Давидівської територіальної громади.

«Все працює у штатному режимі. Якщо буде небезпека, на офіційних каналах опублікують інформацію. Зберігайте спокій! Ворог хоче посіяти паніку», – наголосив Козицький.

Зауважимо, офіційно про повітряну загрозу повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

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