Японія офіційно називатиме Курильські острови окупованими росією

Уряд Японії поверне у щорічний дипломатичний довідник «Синя книга дипломатії» формулювання «незаконно окуповані» щодо Курильських островів. Про це з посиланням на японське видання Kyodo News повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що формулювання «незаконно окуповані» про ці території з’явиться у документі вперше з 2003 року. У проєкті «Синьої книги дипломатії-2022» також буде вказано, що ці острови є невід’ємною частиною території Японії, чого не було у документі з 2011 року. Такий крок Токіо відображає його відхід від політики примирення щодо Москви.

Документ, який складається міністерством закордонних справ Японії, буде опублікований наприкінці квітня після схвалення урядом.

Зазначимо, що Японія засудила вторгнення росії в Україну, назвала його серйозним порушенням міжнародного права і приєдналася до інших західних країн у питанні запровадження економічних санкцій проти рф. У відповідь Москва оприлюднила список «недружніх» країн, до якого включила і Японію, і минулого тижня в односторонньому порядку оголосила про призупинення мирних переговорів щодо спірних територій, посилаючись на «антиросійську позицію» Токіо.

Токіо заявляє, що Радянський Союз незаконно захопив північні території, до яких входять острови, включаючи Еторофу, Шикотан і Кунаширі, незабаром після капітуляції Японії в Другій світовій війні в серпні 1945 року. Москва стверджує, що це було зроблено «законно».

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