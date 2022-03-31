Які міни залишають по собі російські військові

Генеральний штаб Збройних Сил України закликає мирних громадян не наближатися до невідомих предметів, які можуть бути небезпечними мінами, що залишає по собі російська армія.

МОН-50 – осколкова протипіхотна міна направленої дії, що спрацьовує від зусилля 3.5 кг.

МОН-200 – осколкова протипіхотна міна, що спрацьовує від зусилля 3.5 кг.

ПТМ-3 – осколкова протипіхотна міна направленої дії, що спрацьовує радіусом не менше 3м.

ПНМ-2 – фугасна протипіхотна міна, яка спрацьовує при натиску вагою 5 кг.

ПФМ-1 та ПФС-1 – протипіхотні міни-«метелики», що спрацьовують при натиску від 5 кг.

ТМ-62М – фугасна протитанкова міна, яка спрацьовує на датчик цілі від 120 кг.

ПОМ-2 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження.

ОЗМ-72 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження.

Людей закликають повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію. І обов’язково попередити про таку небезпеку дітей.

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