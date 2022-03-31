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Які міни залишають по собі російські військові

Андрій Котенський

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Генеральний штаб Збройних Сил України закликає мирних громадян не наближатися до невідомих предметів, які можуть бути небезпечними мінами, що залишає по собі російська армія.

МОН-50 – осколкова протипіхотна міна направленої дії, що спрацьовує від зусилля 3.5 кг.

МОН-200 – осколкова протипіхотна міна, що спрацьовує від зусилля 3.5 кг.

ПТМ-3 – осколкова протипіхотна міна направленої дії, що спрацьовує радіусом не менше 3м.

ПНМ-2 – фугасна протипіхотна міна, яка спрацьовує при натиску вагою 5 кг.

ПФМ-1 та ПФС-1 – протипіхотні міни-«метелики», що спрацьовують при натиску від 5 кг.

ТМ-62М – фугасна протитанкова міна, яка спрацьовує на датчик цілі від 120 кг.

ПОМ-2 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження.

ОЗМ-72 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження.

Людей закликають повідомляти про такі знахідки рятувальників або поліцію. І обов’язково попередити про таку небезпеку дітей.

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