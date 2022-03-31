Голова ООН з прав людини: Дії Росії можна вважати військовими злочинами

Голова ООН з прав людини Мішель Бачелет що дії РФ в Україні можуть розцінити як військові злочини. Слідчі вже почали розслідування. Про це пише CNN.

У середу, 30 березня, на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві Мішель Бачелет заявила, що слідчі розслідують 24 випадки застосування касетних боєприпасів Росією в Україні.

«Масове знищення цивільних об’єктів та велика кількість жертв серед мирного населення вказують на те, що міжнародного гуманітарного права не дотримуються», – наголосила Бачелет.

Крім того, Мішель Бачелет додала, що військові дії потрібно негайно припинити, бо український народ переживає «справжнє пекло».

«Сьогодні я закликаю Російську Федерацію прислухатися до чітких і рішучих закликів Генеральної Асамблеї та цієї Ради і негайно вжити заходів для виведення своїх військ з української території», – сказала вона.

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