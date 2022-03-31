«Азов» знищив три танки та ворожу піхоту

У Маріуполі полк «Азов» знищив три російські танки та ворожу піхоту. про це полк повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Крім танків бійці полку «Азов знищили 64 піхотинців. Серед них був й спецназ російської розвідки.
‼️Боротьба за український Маріуполь триває 🇺🇦
Бійці полку «Азов» сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ. pic.twitter.com/4IuvazNQgD
— АЗОВ (@Polk_Azov) March 30, 2022
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Анастасія Диняк