ОСТАННІ НОВИНИ

Австрія та Німеччиною ввели надзвичайний режим через загрозу з поставками газу

Ольга Денисяка

|

Австрія ввела аналогічний до німецького режим раннього сповіщення через побоювання, що Росія може зупинити постачання газу. Про це з посиланням на DW пише Європейська правда.

Попередження означає, що в країні вводиться більш строгий контроль за газопостачанням.  Наразі уряд Австрії заявив, що поставки газу з Росії продовжуються безперешкодно, а обсяги заповненості газосховищ в Австрії перебувають на середньому рівні.

Напередодні уряд Німеччини активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення поставок газу з РФ.

В Німеччині збереться кризова група, яка оцінить та проаналізує ситуацію з газопостачанням. На думку міністерства енергетики ФРН, це дозволить у разі необхідності вчиняти подальші дії щодо енергетичної безпеки.

Уряд також закликав підприємства та приватних споживачів у Німеччині заощаджувати енергію.

Раніше Кремль висунув ультиматум про те, що з квітня за поставки газу «недружнім країнам» потрібно буде розраховуватись виключно у рублях, а не в євро чи доларах.  Німеччина і група G7 відкинули цей ультиматум у понеділок.

Після розмови канцлера Німеччини з президентом РФ у середу у Німеччині заявили, що домовленість країн «Групи семи» про оплату за постачання російських енергоносіїв лише у євро чи доларах, як і передбачено договорами, залишається чинною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів