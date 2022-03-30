Втрата «Мрії»: гендиректора «Антонова» відсторонили від роботи

29 березня ДК «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов». Про це йдеться в повдомленні на сайті концерну.

Зазначається, що підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, врезультаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був знищений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Як пише Simple Flying раніше один з пілотів концерну повідомив, що через ймовірність нападу Росії ще в січні була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцига. Однак, за словами пілота, керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію. Відтак пілот звинувачує керівництво концерну у втраті найбільного літака в світі.

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