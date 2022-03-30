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В Калінінградській області рф назбирали лише 17 «добровольців» для війни в Україні

Наталя Дуляба

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В росії не вдається мобілізувати так званих «добровольців» на війну в Україні. В Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 людей. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Через суттєві втрати, які зазнають в Україні збройні сили рф, противнику необхідно доукомплектовувати свої підрозділи. Саме тому військове командування продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

«Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”», – вказано у повідомленні.

Станом на 12:00 год. середи, 30 березня, росіяни зазнали значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовились від виконання завдання щодо блокування Києва. Окупанти здійснюють перегрупування та зосереджують зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України додають, що поруч із прихованою мобілізацією з 1 квітні по всій території росії розпочнеться мобілізація за програмою «БАРС-2021» (Боевой Армейский Резерв Страны). Щоб приховати масову мобілізацію, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до військкоматів.

Цих резервістів в подальшому будуть направляти для поповнення підрозділів окупаційних військ в районах бойових дій на території України.

За допомогою програми «БАРС» приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених. Зокрема, близько 100 злочинців з колонії «Чернокозово» (Чеченська республіка), вже готуються до відправки в Україну.

Всі вони засуджені за важкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Тим, хто погодився, обіцяють повну амністію при поверненні живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким «мобілізованим» не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні.

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