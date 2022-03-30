У «Дії» можна подати заявку на компенсацію втраченого у війні житла

В Україні запрацював новий функціонал державного сервісу «Дія», через який можна подати заявку на відшкодування житла, яке було зруйновано російськими військовими. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Для подачі заявки на відшкодування потрібно оновити застосунок «Дія».

«Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії». Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень вона буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал у «Дії» достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз’яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того стало відомо, що урядовці сьогодні розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій.

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