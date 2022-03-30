Російські окупанти вбили в Україні вже 145 дітей

Станом на ранок 30 березня відомо про загибель 145 українських дітей внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться в Телеграм Офісу Генпрокурора.

«145 дітей загинуло та 222 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 69, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 39, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Херсонській – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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