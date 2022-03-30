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Росіяни обстріляли Мар’їнку з фосфорної зброї

Анастасія Диняк

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Російські окупанти використали фосфорні снаряди у Мар’їнці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

Через обстріли фосфорною зброєю у Мар’їнці виникло близько десятьох загорань. Наразі усі пожежі ліквідовані.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Постраждалих серед цивільних немає. Пошкоджено кілька будинків. Крім того, Авдіївка знову залишилася без світла.

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