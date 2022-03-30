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росія зазнає великих втрат на землі, але може продовжити масові обстріли, – Міноборони Британії

Наталя Дуляба

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Міністерство оборони Великобританії вважає, що російські війська на землі зазнають значних втрат. Проте компенсовувати їх рф може за допомогою масових обстрілів українських міст і сіл. Про це відомство повідомило у своєму Twitter’i.

«Російські частини, які зазнали великих втрат, змушені були повернутися до білорусі та росії для реорганізації та поповнення запасів. Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення рф та демонструє труднощі, які росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України», – йдеться в повідомленні.

Водночас у британському Міноборони припускають, що свої знижені можливості наземного маневру росія продовжить компенсувати за допомогою масових артилерійських і ракетних ударів.

Також у відомстві вважають, що заяви російських чиновників про зосередженість на наступах в Донецькій й Луганській областях є мовчазним визнанням того, що рф не може підтримувати наступ більш ніж на одному напрямку.

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