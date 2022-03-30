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Росія перекидає підрозділи з Київського та Чернігівського напрямків

Анастасія Диняк

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Росія частково відводить свої підрозділи з території Київської та Чернігівської областей та перекидає їх у Харківську та Донецьку. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише hromadske.

Генштаб Збройних сил України заявив, що деякі російські війська покинули Київську та Чернігівську області. Олексій Данілов розповів, куди перекидають підрозділи.

«Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на Харківському і Донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск», – заявив секретар РНБО.

Також Данілов закликав не вірити обіцянкам ворога відступити і «кардинально скоротити бойові дії».

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