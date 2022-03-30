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Rabobank повністю виходить з Росії

Анастасія Диняк

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Нідерландський банк Rabobank та його дочірня компанія повністю виходять з Росії. Про це повідомляє NOS.

Rabobank припиняє свою роботу в РФ. У фінансовій установі заявили, що не хочуть співпрацювати з країною, режим якої «агресивно вторгається в іншу суверенну країну».

Також виходить з Росії дочірня компанія DLL, яка займається лізингом сільськогосподарської техніки. У березні діяльність компанії у країні-агресорці принесла DLL близько 300 мільйонів євро.

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