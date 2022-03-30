Польща обіцяє відмовитись від російської нафти до кінця року

До кінця цього року Польща остаточно відмовиться від постачання нафти з Росії. Водночас до травня в країні планують припинити імпорт російського вугілля. Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

«Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти», – заявив глава польського уряду.

Він зазначив, що Польща значною мірою вже незалежна від нафти з рф, але зараз демонструє «найбільш радикальний план» в Європі щодо відмови від російської нафти.

Моравецький також нагадав, що напередодні уряд країни прийняв законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з рф до Польщі.

«Ми напрявляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля», – підкреслив глава уряду РП.

У свою чергу голова правління PKN Orlen Обайтек зазначив, що від початку збройної агресії росії проти України, 24 лютого, компанія законтрактувала 28 танкерів з нафтою, що допоможе забезпечити незалежність польської енергосистеми від російської нафти.

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