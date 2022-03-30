Пентагон: На Донбасі зараз близько 1000 «вагнерівців»

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що наразі на Донбасі близько тисячі бійців угруповання Вагнера. Про це пише CNN.

Джон Кірбі наголосив, що Росія зосередила близько тисячі «вагнерівців» на Донецькому та Луганському напрямках, оскільки угрупування вже має там досвід.

«Підрядники «Вагнера» воюють на Донбасі протягом останніх восьми років, тож це область, де група має досвід», – заявив Кірбі.

Також речник Пентагону додав, що Росія стала активнішою на Донбасі за останні кілька днів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.