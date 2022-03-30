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Парламент Канади проголосував за безвіз з Україною

Ольга Денисяка

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Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною, передає Укрінформ.

«Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі», – йдеться в ухваленому звіті.

Депутати також рекомендують урядові «збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу». Окрім цього, в ухваленому документі уряд закликають «підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту».

«Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, відверто порушуючи міжнародне право», – наголошується у звіті.

Зазначимо, що рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання. Наразі у Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.

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