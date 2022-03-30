Оприлюднили розклад додаткових потягів на 30 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 30 березня. Про це йдеться на сайті перевізника.
Графік додаткових евакуаційних потягів:
Краматорськ:
- 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
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Ольга Денисяка