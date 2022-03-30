Оприлюднили розклад додаткових потягів на 30 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 30 березня. Про це йдеться на сайті перевізника.

Графік додаткових евакуаційних потягів:

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

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