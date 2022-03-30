Олена Кондратюк: «Росія має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій»

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що світ має посилити санкції проти Росії та усіх, хто причетний до її злочинів:

«Усі, хто промовчав і не засудив, усі, хто бездіє і толерує звірства російської окупаційної армії в Україні стають співучасниками цих злочинів!

Усі громадяни РФ також повинні відчути на собі всі наслідки санкцій. Європа і наші міжнародні партнери не повинні вводити себе в оману про існування нібито поганого Путіна та ні в чому невинних російських громадян. Відповідальність за воєнні злочини та геноцид українців – колективна.

Саме тому, ми вимагаємо посилення санкцій проти РФ в усіх сферах. Держава-терорист та воєнний злочинець має бути з ганьбою виключена з усіх міжнародних та міжурядових організацій: ООН включно з Радою безпеки, ЮНЕСКО, FATF, МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку, ОБСЄ, Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI), Міжнародного агентства з поновлюваних джерел енергії та інших.

Жодна західна компанія, яка дбає про свою репутацію та поділяє загальнолюдські цінності, не повинна працювати в РФ, поставляти туди свої товари та надавати послуги на території Росії.

Жодні міжнародні санкції не повинні бути скасовані допоки Росія не припинить вторгнення, не виведе окупаційні війська з України та не виплатить компенсацію за нанесені збитки, які станом на березень 2022 оцінюються у один трильйон доларів США».

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