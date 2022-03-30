Окупанти втягують у війну українських дітей, – СБУ

Оперативники Управління СБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню. Про це йдеться у Facebook СБУ Харківщини.
У повідомлені йдеться, що окупанти встановили з хлопцем контакт у месенджері Телеграм. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова.
В СБУ також зауважили, що цинічно використавши дитину окупанти звісно ж не виконали своєї обіцянки.
СБУ закликає батьків контролювати поведінку своїх дітей в Інтернеті, а усіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка