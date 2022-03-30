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Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з «Градів»

Ольга Денисяка

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29 березня російські окупанти без упину обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та «Градів». Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та інфраструктура міст. Про це у Телеграмі заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За інформацією голова ОВА, 29 березня російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град».

Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які «розвідують» позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

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