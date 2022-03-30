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Німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив не йти з рф

Ольга Денисяка

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Компанія Ritter Sport попри війну проти України не планує виходити з Росії, яка є важливим ринком для німецького виробника шоколаду, і продовжить поставляти агресору шоколад. Про це з посиланням на Handelsblatt повідомляє Економічна правда.

У компанії кажуть, що «не з легкістю ухвалили рішення». Зупинка поставок означала б різке скорочення виробництва, «а отже, і серйозні наслідки для нас як незалежного середнього сімейного бізнесу». У компанії також апелювали до впливу на фермерів, що вирощую какао.

Росія є важливим ринком для виробника шоколаду родом зі Швабії, земель на південному заході Німеччини.  За даними компанії, на ринок у Росії припадає близько 7% всього бізнесу. Раніше Ritter Sport ухвалила рішення «не продовжувати інвестувати в російський ринок і припиняти рекламу на ньому».

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