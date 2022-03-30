Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Німеччина заявила, що готова стати одним з гарантів безпеки України. Про це пише Reuters.

У середу, 30 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив Володимиру Зеленському, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки для України. Про це вони домовилися під час телефонної розмови. Шольц наголосив на «загальній готовністі» допомагати Україні.

Пізніше на прес-конференції речник Штеффен Гебестрейт сказав, що не планує спекулювати на темі забезпечення військового компоненту Німеччиною.

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