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На концерті в Британії зібрали 16 мільйонів доларів для України

Ольга Денисяка

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29 березня в англійському Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України, на якому заспівали Ед Ширан, Джамала, Том Оделл та багато інших зірок. Під час концерту вдалось зібрати близько 16 мійльйонів доларів на підтримку України. Про це повідомляє BBC.

На концерті виступила українська співачка Джамала, яка виконала пісню «1944», з якою виграла на конкурсі Євробачення-2016.

«Дуже дякую всім музикантам за підтримку України. За те, що стоїте разом з Україною, бо це справді важливо для нас», – звернулася співачка до гостей.

Серед артистів на «Концерті для України» були такі поп-зірки: Ед Ширан, Каміла Кабельо, Емелі Санде та багато інших. Зокрема, співак і автор пісень Том Оделл виконав свою баладу Another Love, яка стала гімном солідарності українців у соцмережах.

Додамо, у Facebook Мінцифри України, повідомили, що всі кошти за придбані квитки та донати під час заходу передадуть на гуманітарні цілі Disasters Emergency Committee (DEC) в Україні.

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