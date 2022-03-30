ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики допомагатимуть вразливим родинам із дітьми

Міністерство соціальної політики України разом із ЮНІСЕФ запустили програму для фінансової допомоги родинам з дітьми, які постраждали через війну. Про це повідомляють на Урядовому порталі.

Фінансову допомогу можуть отримати родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина віком до двох років або має інвалідність.

Виплата складає 2 220 гривень для кожного члена сім’ї на місяць, але не більше як для п’ятьох людей. Виплату даватимуть одноразово на три місяці, тобто суму за три місяці одним платежем.

Подати заявку також можуть названі батьки та батьки-вихователі. Заявки розглядатимуть представники ЮНІСЕФ. Рішення буде надіслано СМС-повідомленням. Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки.

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