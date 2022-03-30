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10 ресурсів, за допомогою яких можна безкоштовно вчити англійську

Наталя Дуляба

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Життя продовжується навіть під час війни. Хтось воює, хтось допомагає армії та всім, кого війна змусила бігти з власної домівки, а хтось – працює і підтримує економіку країни. При цьому вивчення англійської і досі залишається актуальним.

Ділимося 10 ресурсами для самостійного і безкоштовного вивчення англійської просто зараз:

Курс із вивчення 100 найпопулярніших неправильних дієслів з трьох частин на booyya.com: перша – тут, друга – тут, третя – тут.

58 уроків з англійської мови для різних рівнів, на різні граматичні і лексичні теми на базі підручника-платформи Notes – https://bit.ly/3CrFxMA

Добірки цілих фраз/речень англійською з перекладом на щоденні теми – http://bit.ly/37k8cll

Відкриті онлайн-уроки для всіх охочих WarTimeEnglish та інші англомовні івенти. Розклад та запис –https://t.me/english_events

Відеоуроки з англійської в YouTube каналі GreenForest –https://www.youtube.com/user/GreenForestSchool. Шукайте відео за зручними плейлистами або у пошуку по темі.

36 десятихвилинних уроків, які побудовані чи то на коротких відео, чи на історіях англійською, – http://bit.ly/2KsWXP9

Понад 2000 актуальних англійських слів для вивчення з поясненням, прикладом та перекладом на сторінці в Instagram Word of the Day – http://bit.ly/31x3Aqd

Уроки англійською за популярними піснями –https://bit.ly/34fAAa1

Англійська лексика та граматика в картинках для тих, кому зручніше сприймати інформацію оформлену візуально, –https://bit.ly/3KqHewu

Пояснення майже всіх граматичних тем з прикладами та правилами у статтях від GrammarTeacher –https://bit.ly/37drnTD

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