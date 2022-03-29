Зеленський закликає Європу не чекати, коли росія застосує хімічну зброю

Європі необхідно ввести ембарго на постачання російської нафти та надати Україні більше зброї для захисту. До цього закликав Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, Україна не погоджується з пасивною санкційною позицією деяких суб’єктів щодо росії. Бо не можна чекати, коли російські війська зроблять щось, аби готувати нову санкційну відповідь…

«Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів… Чекати на хімічну зброю… Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?», – дивується Президент України.

Він також зауважив, що якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі вбивати українців.

Аби аналізувати ефективність санкцій цього тижня при Офісі Президента України створять групу експертів – українських і міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані проти Росії санкції.

«Наша мета – щоб санкції працювали так, як це й задумувалось. І щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою й для всього демократичного світу – без жодних винятків. Жодних», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того він вкотре нагадав, що Україна потребує більше сучасного озброєння в боротьбі проти російських окупантів.

«Ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією. І українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальним. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати», – зазначив Володимир Зеленський.

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