В Україні росіяни позбулися майже 600 танків, 256 літаків і гелікоптерів

У війні проти України росія вже втратила 17 200 своїх військових, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин, 129 гелікоптерів і 127 літаків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Так, з 24 лютого, коли рф вторглася в Україну, і до 29 березня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ 17 200 осіб,

танків ‒ 597 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1710 одиниць,

артилерійських систем – 303 одиниці,

РСЗВ ‒ 96 одиниць,

засоби ППО ‒ 54 одиниці,

літаків – 127 одиниць,

гелікоптерів – 129 одиниць,

автомобільної техніки ‒ 1178 одиниць,

кораблі /катери ‒ 7 одиниць,

цистерн з ПММ ‒ 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 одиниці,

спеціальна техніка – 21 одиниця,

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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