В Україні росіяни позбулися майже 600 танків, 256 літаків і гелікоптерів

У війні проти України росія вже втратила 17 200 своїх військових, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин, 129 гелікоптерів і 127 літаків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Так, з 24 лютого, коли рф вторглася в Україну, і до 29 березня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ 17 200 осіб,
- танків ‒ 597 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 одиниць,
- артилерійських систем – 303 одиниці,
- РСЗВ ‒ 96 одиниць,
- засоби ППО ‒ 54 одиниці,
- літаків – 127 одиниць,
- гелікоптерів – 129 одиниць,
- автомобільної техніки ‒ 1178 одиниць,
- кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 одиниці,
- спеціальна техніка – 21 одиниця,
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Наталя Дуляба