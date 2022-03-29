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В Україні росіяни позбулися майже 600 танків, 256 літаків і гелікоптерів

Наталя Дуляба

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У війні проти України росія вже втратила 17 200 своїх військових, 597 танків, 1710 бойових броньованих машин, 129 гелікоптерів і 127 літаків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Так, з 24 лютого, коли рф вторглася в Україну, і до 29 березня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒ 17 200 осіб,
  • танків ‒ 597 одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 одиниць,
  • артилерійських систем – 303 одиниці,
  • РСЗВ ‒ 96 одиниць,
  • засоби ППО ‒ 54 одиниці,
  • літаків – 127 одиниць,
  • гелікоптерів – 129 одиниць,
  • автомобільної техніки ‒ 1178 одиниць,
  • кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ ‒ 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 одиниці,
  • спеціальна техніка – 21 одиниця,
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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