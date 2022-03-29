Українців попереджають про небезпечні листи з темою «Заборгованість по зарплаті»

Держспецзвязку попереджає українців про чергову кібератаку ворога. На електронну пошту держорганів надходять листи з темою «Заборгованість по зарплаті», в яких міститься небезпечне кодування. Про це йдеться в Телеграмі Держспецзв’язку.

У повідомленні йдеться, що кіберзловмисники продовжують спроби завдати шкоди українській інформаційній інфраструктурі чи зібрати важливу інформацію. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою «Заборгованість по зарплаті» серед державних органів України.

«В додатку до листа розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файлу “Base-Update.exe” на комп’ютері та запустить його. Згаданий файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп’ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant», – попереджають у Держспецзв’язку.

Якщо ви виявите вказане повідомлення, у Держспецзвязку просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту [email protected]

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