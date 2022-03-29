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Україна пропонує, щоб питання Донбасу Зеленський і Путін обговорили особисто

Андрій Котенський

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Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. Про це повідомив учасник української делегації на переговорах, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на брифінгу після зустрічі делегацій у Стамбулі, пише Українська правда.

«Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись в рамках переговорів між президентами України і Росії», – повідомив Пололяк.

Також окремим пунктом договору про мир може стати питання Криму.

Українська делегація пропонує зафіксувати, що протягом 15 років будуть проводитися двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя – і в цей час війська не буде використано для вирішення питання Криму.

Голова української делегації, нардеп Давид Арахамія підсумував, що Україна хоче отримати від декількох країн гарантії безпеки , які будуть надійнішими, ніж 5 стаття НАТО. Україна зможе підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після референдуму з цього питання.

Голова російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський після переговорів заявив, що Росія кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

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