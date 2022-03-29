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У НАТО назвали дату нової зустрічі Північноатлантичної ради за участі України

Андрій Котенський

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Північноатлантична рада збереться на наступну зустріч 6-7 квітня, запрошена також Україна. Про це йдеться у повідомленні НАТО, що є у розпорядженні Європейської правди.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі за особистої участі міністрів закордонних справ, під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга.

6 квітня зустріч почнеться у форматі закритої робочої вечері.

7 квітня плануються дві сесії. На першу, крім безпосередньо членів НАТО, запрошені також глави МЗС країн-партнерів – у тому числі Україна, Грузія, Фінляндія і Швеція.

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