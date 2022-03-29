У Львові успішно трансплантували нирки евакуйованим зі столиці дітям

Двом хлопцям, 12-річному Юрку і 15-річному Ігорю, у Львові успішно трансплантували нирки від посмертного донора. Дітей евакуювали зі столичного Охматдиту, де вони перебували на діалізі. Про це йдеться на сторінці Першого ТМО Львова у Facebook.

12-річний Юрчик родом з Житомирської області, три роки лікувався у Києві. Нирки у нього відмовили після того, як перехворів на ангіну. Відтоді хлопчик був на діалізі.

15-річний Ігор народився з хворими нирками на Донеччині. Лікування не допомагало, тож хвороба прогресувала. На діалізі підліток перебував два роки, останні пів року з яких – у київському Охматдиті. Саме там хлопці й зустрілися.

«Коли почалася війна, дітей, що ховалися від обстрілів в укриттях, евакуювали до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. 12 березня, коли з’явився донор, хлопці приїхали до дитячої лікарні на Орлика, де у співпраці з колегами з Західноукраїнського центру їм виконано трансплантації. І от нині уже здорові діти виписуються з лікарні», – розповідають медики.

Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер від інсульту. Згоду на трансплантацію дали його рідні.

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Фото: Перше ТМО Львова