У Харкові росіяни пошкодили пам’ятку архітектури XIX століття

Обстрілюючи Харків, російські окупанти пошкодили старовинну пожежну частину, яка є пам’яткою архітектури XIX століття. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

«Архітектурна пам’ятка Харківщини, колишня пожежна частина 1887 року побудови, зазнала ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів Харкова. Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників», – вказано в повідомленні.

Рятувальники вже розібрали завали та вживають заходів, аби запобігти подальшому обваленню конструктивних елементів.

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