Наші захисники звільнили Ірпінь, але водночас російські війська не дотримали обіцянок тиші тож у понеділок, 28 березня, не вдалося організувати жодного гуманітарного коридору. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського українські захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією.

«Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній – усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня. Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донбасі та півдні України ситуація залишається напруженою, і подекуди дуже складною.

«Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей. Маріуполь так і залишається заблокованим», – зауважив Володимир Зеленський.

Також він повідомив, що російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали «тишу».

«Ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро. Наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів. Але й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти», – додав президент.

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