Росіяни вдарили ракетами поблизу Нікополя

У вівторок вранці, 29 березня, російські окупанти випустили ракети поблизу міста Нікополь, що у Дніпропетровській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Нікопольської міської територіальної громади Олександр Саюк.

«На жаль, сьогодні вранці поруч із Нікополем був проведений ворожий ракетний обстріл. На території міста спокійно. На дорогах біля Нікополя та району ворожих військ немає», – сказав він.

Водночас голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко додав, що обійшлося без жертв. Він також закликав мешканців утриматися від коментарів і фото з місця ракетного удару.

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