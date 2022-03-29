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Папа Римський подарував Львівщині автомобіль швидкої допомоги

Андрій Котенський

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Львівщина отримала карету швидкої від Папи Римського Франциска. Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Авмомобіль швидкої доправив до Львівщини папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський, який провів за кермом 22 години і особисто привіз машину у Львів подарунок від Папи Римського Франциска. Автомобіль швидкої допомоги, який передали одному із медзакладів Львівщини.

Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи.

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