Папа Римський подарував Львівщині автомобіль швидкої допомоги

Львівщина отримала карету швидкої від Папи Римського Франциска. Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Авмомобіль швидкої доправив до Львівщини папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський, який провів за кермом 22 години і особисто привіз машину у Львів подарунок від Папи Римського Франциска. Автомобіль швидкої допомоги, який передали одному із медзакладів Львівщини.

Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи.

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