Оприлюднили імена російських розвідників, які скоюють злочини проти українців

Головне управління розвідки України оприлюднило список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Про це йдеться у Facebook ГУР Міноборони.

Розвідка оприлюднила імена, посади, звання та дати народження майже сотні військових частини №90091 Республіки Північна Осетія – Аланія, м. Владикавказ.

Переглянути список можна за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ оприлюднили імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні. Детальніше –тут.

Згодом розвідка оприлюднила список імен танкової бригади окупаційних військ Росії, що бере участь у вторгненні в Україну. Повний перелік імен доступний за цим посиланням. Імена окупантів, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України – тут.

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