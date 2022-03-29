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Оприлюднили імена російських розвідників, які скоюють злочини проти українців

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки України оприлюднило список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Про це йдеться у Facebook ГУР Міноборони.

Розвідка оприлюднила імена, посади, звання та дати народження майже сотні військових частини №90091 Республіки Північна Осетія – Аланія, м. Владикавказ.

Переглянути список можна за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ оприлюднили імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні. Детальніше –тут.

Згодом розвідка оприлюднила список імен танкової бригади окупаційних військ Росії, що бере участь у вторгненні в Україну. Повний перелік імен доступний за цим посиланням. Імена окупантів, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України – тут.

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