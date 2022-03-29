Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12, ще 33 травмовані

Рятувальники впродовж дня розбирають завали будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Наразі відомо про 12 загиблих та 33 травмованих. Про це йдеться в Телеграмі ДСНС України.

Зазначимо, 29 березня близько 08:45 окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховій будівлі облдержадміністрації в Миколаєві. Внаслідок обстрілу було зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи.

За даними рятувальників, на місці руйнування деблоковано тіла 12 осіб, 33 особи постраждало . Підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 осіб. Їх передали бригадам швидкої медичної допомоги. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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