На Запоріжжі окупанти не дали провести жоден «зелений» коридор, – ОВА

29 березня у Запорізькій області російські окупанти не дали можливості провести жоден із запланованих гуманітарних коридорів. Про це заявив у Facebook очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За інформацією голови Запорізької ОВА, окупанти не пропустили жодну колону транспорту, відтак не змогли евакуюватись 70 автобусів та вантажівок, що виїхали із Запоріжжя.

«Орки сьогодні не пропустили жодну колону. Не дочекалися «зеленого коридору» близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя. Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару. Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянську», – заявив голова ОДА.

Також він запевнив, що переговори тривають і українська сторона докладає максимум зусилль для того, щоб люди доїхали до місць призначення.

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