На Донеччині і Харківщині йдуть запеклі бої: зведення Генштабу

Станом на 12:00 год. вівторка, 29 березня, тривають запеклі бої на Слобожанському і Донецькому напрямках. Російські окупанти залучають авіацію та артилерію, але зазнають втрат. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка, Тихоцьке.

«Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ої танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ої бригади склали понад 1500 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.









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На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

У Бердянську російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог під прикриттям вогню артилерії відновлює боєздатність, поповнює запаси боєприпасів та палива.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

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