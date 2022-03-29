Італія погодилася стати гарантом безпеки України

Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні в України дуже активний дипломатичний день – це Прем’єр-міністр Великої Британії Джонсон, Прем’єр-міністр Канади Трюдо, канцлер Німеччини Шольц, Прем’єр-міністр Італії Драґі та Президент Азербайджану Ільхам Алієв.

«Домовилися з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони й посилення санкцій проти Російської Федерації. Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах. У розмові з канцлером Німеччини Шольцом також приділив значну увагу необхідності посилити санаційний тиск на Росію. Подякував Президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку…

Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо», – повідомив Володимир Зеленський.

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