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Європейські країни видворяють дипломатів рф через шпигунство

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Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили про видворення російських дипломатів. У рф уже заявили, що нададуть свою відповідь на цей крок. Про це повідомляє hromadske.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра оголосив, що Нідерланди висилають 17 російських офіцерів розвідки, які були прикріплені до російських представництв у Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Вислати росіян вирішили через загрозу нацбезпеці країни.

Бельгія вирішила видворити 21 людину з посольства та консульства росії. Причина та ж сама ㅡ їх називають причетними до шпигунських операцій та операцій впливу, що загрожують національній безпеці Бельгії.

Чехія вирішила видворити одного співробітника з-поміж дипломатичного персоналу посольства росії в Празі, повідомили у Міністерстві закордонних справ Чехії. Дипломата оголосили персоною нон грата і просили покинути країну протягом 72 годин.

Ірландія закликала покинути країну чотирьох високопосадовців російського посольства. Там зазначили, що «їхня діяльність не відповідала міжнародним стандартам дипломатичної поведінки».

Представниця МЗС росії Марія Захарова вже оголосила, що рф надасть відповідь на висилку своїх дипломатів. Раніше росія вислала кількох дипломатів з Литви, Латвії та Естонії у відповідь на видворення росіян.

18 березня Естонія, Латвія та Литва одночасно оголосили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Україною.

Естонія та Латвія вислали по трьох російських дипломатів, а Литва оголосила чотирьох російських дипломатів персонами нон грата

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