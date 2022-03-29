Як Зеленський забуває російську мову

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із російськими опозиційними журналістами неодноразово забував російські слова.

Як відомо, Володимир Зеленський розповів російським журналістам, що найбільшу шкоду популярності й привабливості російській мові у світі завдав своєю збройною агресією проти України російський президент путін.

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