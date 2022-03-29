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Британія заарештувала першу яхту російського олігарха

Андрій Котенський

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Британія заарештувала у своїх водах першу елітну яхту, яка може належати одному з підсанкційних російських олігархів. Про це пише Європейська правда із посиланням на BBC.

Судно вартістю 38 млн фунтів стерлінгів з назвою Phi формально належить неназваному бізнесмену з РФ, проте в урядових відомствах зазначають, що справжнього власника зумисно приховали. Хто може бути реальним власником, не вказують.

Яхта довжиною 58,5 метра вперше потрапила під підозру ще 13 березня. Вона зареєстрована у крихітній карибській державі Сент-Кітс і Невіс, але ходить під мальтійським прапором.

Наскільки відомо, це третє найбільше судно верфу  Royal Huisman, на ній є спеціальне приміщення для винного погребу і басейн.

29 березня на борт Phi, яка саме перебувала на причалі в діловому кварталі Лондона Кенері-Ворф, завітали представники британських органів та оголосили про її арешт. Яхта зайшла у Лондон спеціально для участі у нагородній церемонії та мала відчалювати о 12:00.

Міністр з питань транспорту Грент Шапс зазначив, що це «чітке й сильне попередження Путіну і його оточенню». «Це доказ, що ми можемо і будемо вживати найрішучих заходів проти тих, хто сподівається отримувати вигоду від зв’язків з РФ», – наголосив він.

Нагадаємо, ЄС, Британія та США почали затримувати елітні яхти, пов’язані з російськими олігархами, що потрапили під санкції проти РФ за розв’язану Путіним війну.

Влада Гібралтару затримала суперяхту, пов’язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського. У Фінляндії затримали вже 21 яхту, які можуть належати підсанкційним особам або їхнім компаніям.

В середині березня 68-метрова розкішна яхта, що належить колишньому агенту КДБ та давньому соратнику Владіміра Путіна Стржаловському застрягла в норвезькому порту через те, що місцеві жителі відмовились продавати їй паливо.

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