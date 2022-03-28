ОСТАННІ НОВИНИ

За добу окупанти 59 разів обстріляли Харківщину

Анастасія Диняк

|

Російські військові минулої доби завдали по Харківській області 59 артилерійських і мінометних обстрілів. Про це повідомив голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

Так, у неділю, 27 березня, під обстріли російських військових потрапили райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі на Харківщині.

Ворог завдав близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів. Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу «Смерч».

«Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі», – додав Синєгубов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів