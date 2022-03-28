За добу окупанти 59 разів обстріляли Харківщину

Російські військові минулої доби завдали по Харківській області 59 артилерійських і мінометних обстрілів. Про це повідомив голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

Так, у неділю, 27 березня, під обстріли російських військових потрапили райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі на Харківщині.

Ворог завдав близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів. Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу «Смерч».

«Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі», – додав Синєгубов.

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