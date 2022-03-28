Воєнні злочини: на Сумщині колона окупантів переїхала пішоходів

У Сумській області колона російських військових переїхала трьох пішоходів: маму, тата і 15-річного підлітка. Батько не вижив. Про це повідомив Офіс генпрокурора України на своїй сторінці у Facebook.

За даними слідства, подія сталась 27 березня близько 17:15 год. на дорозі біля села Чумакове Конотопського району Сумської області. Тут рухалась колона військової техніки російської федерації.

Однак військовослужбовець рф, нехтуючи міжнародним правом, умисно здійснив наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Постраждала родина: 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

За фактом порушення законів та звичаїв війни вже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 КК України. Наразі триває досудове розслідування.

В Офісі генпрокурора наголошують: якщо ви стали свідком воєнного злочину росії, фіксуйте його та надсилайте докази за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.